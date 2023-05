Erdogans udstødte håber, at valget bliver et vendepunkt

Ramazan Tosun var lidt af en rod.

Som teenager røg han ud i slagsmål, drak og spillede på ulovlige hanekampe.

Han fik hanket op i sig selv, da et par lokale medlemmer fra Recep Tayyip Erdogans regeringsparti, AKP, introducerede ham for Gülen-bevægelsen – et islamistisk funderet netværk med fokus på uddannelse og dannelse.