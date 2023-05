Efterretningslæk skader ifølge Zelenskyj USA's omdømme

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har ikke haft nogen samtaler med Det Hvide Hus om det massive læk af amerikanske efterretninger.

Det siger han i et interview med avisen The Washington Post.

- Det er unyttigt for os. Det er ikke fordelagtigt for Det Hvide Hus’ omdømme, og jeg mener ikke, det er fordelagtigt for USA’s omdømme, siger han.