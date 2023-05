Russisk godstog afsporet nær grænsen til Ukraine

- En uidentificeret sprængladning eksploderede nær stationen Snesjestkaya, siger guvernøren i regionen Bryansk, Alexander Bogomaz.

Et tog blev afsporet i samme region mandag efter en eksplosion, siger guvernøren.

En jernbanestrækning i området blev efter afsporingen erklæret lukket af de russiske myndigheder.

Togafsporingerne er sket på et tidspunkt, hvor Ukraine ventes at være tæt på at iværksætte en stor forårsoffensiv.

Der har været mange rapporter om sabotage mod jernbanerne i Rusland, siden russiske invasion af Ukraine. Men det er først i denne uge, at russiske instanser har bekræftet, at et angreb har fundet sted.