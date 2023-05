Krigen i Ukraine presser den russiske demografi yderligere

Putin har prøvet at få flere familier til at få flere børn ved at lægge vægt på familiemæssige og traditionelle værdier for at løse problemerne, som opfattes som en eksistentiel krise for Rusland på lang sigt.

- Rusland mangler arbejdere, siger Alexei Raksja, som er demograf, til AFP.

- Det er et gammelt problem, men det er blevet værre i forbindelse med mobiliseringen og masseflugten fra landet.

Rusland har siden Sovjetunionens fald i 1990’erne kæmpet med den lave fødselsrate.

Ifølge Raksja forlod 100.000 mænd Rusland i perioden fra februar til marts i 2022. Da Putin annoncerede en mobilisering i efteråret, rejste yderligere en halv million ud af landet, mener han.