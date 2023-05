Australien gør klar til at forbyde e-cigaretter

E-cigaretter anses af mange for at være et mere sikkert alternativ til at ryge cigaretter. De dampe, der indhaleres fra e-cigaretter, indeholder ofte nikotin.

Men den australske regering ser det som en trussel mod folkesundheden.

Studier har vist, at e-cigaretter på langt sigt kan skade helbredet.

Læger støtter den australske regerings plan. Men de ønsker, at den skal gøre mere for, at børn ikke kommer i gang med at ryge e-cigaretter.

Under de nye regler i Australien må e-cigaretter kun sælges fra apoteker, og de skal være indpakket som andre medicinalvarer.

E-cigaretter er især populære blandt unge. De e-cigaretter, som allerede er i omløb i Australien, vil også blive forbudt.