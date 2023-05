AI-Godfather har fortrudt arbejdet med kunstig intelligens

- Lige nu er det, vi ser, ting som GPT-4, der overgår et menneske i mængden af generel viden, og den overgår mennesker lang hen ad vejen, siger han.

- Og fremskridtshastigheden taget i betragtning forventer vi, at det udvikler sig hurtigt. Det skal vi være bekymret for.

Tidligere har Hinton over for New York Times udtrykt bekymring for, at den kunstige intelligens kan misbruges.

Over for BBC kalder han det et mareridtsscenarie.

- For eksempel kan man forestille sig, at slemme aktører som (den russiske præsident Vladimir) Putin, beslutter sig for giver robotter evnen til at danne deres egne delmål, siger Hinton.

Og de delmål kan ifølge Hinton handle om at få mere magt.