Moldova har anholdt antieuropæisk protestleder

Han lever i eksil i Israel og blev sidste måned idømt 15 års fængsel i forbindelse med banksvindel.

Maia Sandu og andre regeringsrepræsentanter siger, at Marina Taubers rolle i demonstrationerne er en del af et forsøg på at forstyrre landets offentlige anliggender til interesse for Rusland.

- Enhver person er forpligtet til at rette sig efter Moldovas love, og enhver handling i strid med disse normer vil blive straffet, siger præsidentkontorets pressesekretær Irina Gotisan i en udtalelse.

Marina Tauber er anklaget for overtrædelser af reglerne om partifinansiering og blev anholdt, da hun trodsede et retsforbud ved at prøve at rejse til Israel.