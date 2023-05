FN holder uforstående Taliban-styre uden for krisemøde

Siden har det konservative styre indført en form for sharialov, hvor kvinder lidt efter lidt har fået stadig færre rettigheder.

FN har betegnet det som ”apartheid baseret på køn”.

Lørdag demonstrerede en mindre gruppe afghanske kvinder i Afghanistans hovedstad, Kabul, med opfordring til andre lande om ikke at anerkende Taliban-regeringen.

I et åbent brev til mødedeltagerne i Doha skriver en sammenslutning af afghanske kvindeorganisationer, at de er ”rasende” ved tanken om, at noget andet land vil overveje at have en formel relation til Taliban-regeringen.

Både FN og USA har dog fastholdt, at en eventuel anerkendelse af Taliban-styret slet ikke er på dagsordenen ved mødet mandag og tirsdag i Doha.

Endnu har intet land etableret diplomatiske forbindelser til den afghanske regering.

Det er FN’s generalsekretær, António Guterres, der har indkaldt til mødet om Afghanistan.

Ud over kvinders rettigheder skal de 25 lande og organisationer ved mødet også tale om blandt andet end indsats mod narkoproduktion og terrorisme.