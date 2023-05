Med en uprøvet manøvre – et politisk fastsat loft over prisen på russisk råolie – indledte EU og G7-landene i december en kamp for at begrænse Ruslands olieindtægter.

Eksport af olie og olieprodukter, der sidste år indbragte anslået over 100 mia. kr. hver måned, udgør en livsnerve for den russiske økonomi og dermed evnen til at opretholde besættelseskrigen i Ukraine.