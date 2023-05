Ifølge Russian Railways, som er den statslige russiske jernbaneoperatør, blev lokomotivet og syv godsvogne afsporet. Lokomotivet brød i brand.

Det fandt sted 60 kilometer nord for den russiske grænse til Ukraine. Den russiske guvernør kalder det et angreb.

Der er ikke meldt om tilskadekomne.

Ifølge Reuters hævder russiske myndigheder i Bryansk-regionen, at området har været ramt af flere angreb fra proukrainske sabotagegrupper, efter at Rusland invaderede Ukraine.

Lørdag hævdede Alexander Bogomaz, at fire civile russere var blevet dræbt efter et ukrainsk luftangreb på en by i samme region.