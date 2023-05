Børnefotos fylder på sociale medier, hvor forældre hyppigt beretter om deres små poders liv til glæde for venner og familie.

Men det kan den galoperende teknologiske udvikling inden for kunstig intelligens (AI) givetvis sætte en stopper for.

For billederne risikerer at blive misbrugt af pædofile, som gennem AI-programmer bruger dem til at producere såkaldte ”deepfake”-videoer, hvori sagesløse børns udseende misbruges i fiktiv børneporno.