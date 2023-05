Missilangreb mod Kyiv afværget - andre steder gik den ikke

Chefen for politiet i Mykolajiv, Serhij Sjajkhet, havde tidligere anslået, at Rusland ville forsøge at ramme Ukraine med op mod 100 missiler.

I april modtog Ukraine det Patriot-luftforsvarssystem, som Tyskland havde lovet det krigshærgede land.

Patriot-systemet kan skyde fly, krydsermissiler og nogle ballistiske missiler ned og dermed forhindre, at missilerne rammer deres mål.

Ukraine er blevet lovet yderligere Patriot-luftforsvarssystemer samt det lignende mobile våbensystem, der er kendt som Samba eller SAMP/T. Det er udviklet i fællesskab mellem Frankrig og Italien.

Trods de hidtidige leverancer og løfter er Ukraine fortsat afhængige af dets egne luftforsvarssystemer fra før krigens udbrud, men den kapacitet er blevet nedslidt henover krigen. Det er også derfor, Ukraine forsøger at overbevise de vestlige partnere om at donere F15 og F16-kampfly, som udover en kamprolle også kan indgå som et flyvende luftforsvar.