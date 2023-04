80-årige Biden blev grillet for sin alder til middag med pressen

- I tror måske, at jeg ikke kan lide Rupert Murdoch, men det er simpelthen ikke sandt. Hvordan kan jeg ikke holde af en mand, der får mig til at ligne Harry Styles, jokede Biden med reference til den 29-årige britiske popstjerne.

Aftenen er til for at ære de journalister, der holder nationens mest magtfulde embedsmænd ansvarlige over for de borgere, der valgte dem.

Der bliver også uddelt legater til særligt dygtige journalister i løbet af aftenen.