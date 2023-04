Biden skal møde 18 stillehavsledere i Papua Ny-Guinea

Pacific Island Forum er en regional blok, som mest består af små stater, der ligger spredt i Stillehavet.

Biden er den første siddende præsident, som besøger Papua New Guinea - i hvert fald i et århundrede.

Biden skal på sin rejse også deltage i et G7-topmøde i Hiroshima i Japan, hvorefter han rejser videre til Australien til et sikkerhedspolitisk Quad-topmøde med indiske, japanske og australske ledere.

USA’s særlige udsendinge sagde i denne uge, at USA kæmper for at indhente det forsømte efter års stilstand i dets konkurrence med Kina.

Kina har for nylig underskrevet en sikkerhedspagt med Salomonøerne, som ligger øst for Papua New Guinea. Aftalen betyder, at kinesiske soldater kan placeres på Salomonøerne.