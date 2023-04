FN-komité kritiserer Rusland for at opildne til racisme

Et af FN’s overvågningsorganer langer hårdt ud efter styret i Moskva på grund af udbredte ”racistiske hadtaler” i Rusland, samtidig med at etniske mindretal i uforholdsmæssig stor grad bliver rekrutteret og sendt til fronten i Ukraine.

FN’s komité for Eliminering af Racistisk Diskrimination (CERD) udtrykker dyb bekymring over, at der i Rusland ”bliver opildnet til racistisk had samtidig med at etniske ukrainere lægges for had med udbredelse af racistiske stereotyper”.