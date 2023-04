Erdogan blev syg midt under en live-udsendelse 

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, holdt fredag spekulationerne i gang om sit helbred, da han blot to uger før et nervepirrende tæt valgopgør aflyste endnu et valgmøde.

Emnet er blevet forsidestof, efter at han tidligere på ugen blev syg midt i en liveudsendelse på to store tv-kanaler med tætte forbindelser til regeringen.