Gode talegaver og en stor bankbog

Når man har rund fødselsdag, er man normalt centrum og bliver fejret., men når Tony Blair nu fylder 70 år, kan hans kone, Cherie Blair, og parrets fire børn ikke bare sådan lige fejre ham.

I hvert fald ikke hele dagen. For fødselaren skal til et arrangement, der overstråler hans fødselsdag i praktisk taget alt, for Tony Blair er som tidligere britisk premierminister inviteret til kroningen af Storbritanniens kong Charles.