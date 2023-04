Mens lyden af skud og eksplosioner onsdag flere steder gav genlyd i Sudans hovedstad og truede med at få en indgået våbenhvile til at kollapse, vokser konsekvenserne af den foreløbigt næsten to uger lange konflikt.

Mistænkte krigsforbrydere er kommet på fri fod. Der er begyndende flygtningekaos i flere nabolande, og en hektisk international evakueringsindsats er i gang for at hente egne borgere ud, inden kampene måske går løs igen.