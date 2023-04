Rusland har beslaglagt midler i tysk og finsk energiselskab

Præsident Vladimir Putin har gjort det muligt for Rusland at beslaglægge udenlandske aktiver i Rusland som gengæld for, at russiske midler er blevet beslaglagt i andre lande.

Det fremgår af et dekret underskrevet af den russiske præsident tirsdag og offentliggjort på Kremls hjemmeside.

Ifølge det russiske nyhedsbureau Tass gør dekretet det muligt for Rusland midlertidigt at overtage kontrollen med andre landes midler i Rusland, hvis det samme er sket for russiske midler i udlandet.