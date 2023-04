Putin muliggør beslaglæggelse af udenlandsk ejendom

Vladimir Putin gør det nu nemmere for russerne at beslaglægge udenlandsk ejendom i Rusland som gengæld for, hvis russisk ejendom bliver beslaglagt i andre lande.

Det oplyser det russiske nyhedsbureau Tass ifølge Reuters.

Den russiske præsident har således tirsdag underskrevet et dekret. Dekretet gør det muligt for Rusland midlertidigt at overtage kontrollen med andre landes ejendom i Rusland, hvis det modsatte altså sker.