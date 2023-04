Japansk firma regner rumfartøj for styrtet på Månen

- Så vil den i praksis være gået tabt. Man har ikke mulighed for at styre rumsonden og få den til at udføre de ting, som den skal. På den måde betyder det, at missionen er mislykkedes, siger Michael Linden-Vørnle.

Rumsonden blev sendt afsted mod Månen i december og har siden været i kredsløb omkring Månen, inden den tirsdag begyndte at bevæge sig ned mod overfladen.

Ispace forsøgte med tirsdagens månelanding at blive det første privatejede selskab til at lande et rumfartøj på Månen..