WHO: Beslaglagt laboratorie i Sudan skaber risiko for biologisk fare

- Men vi er forpligtet til at fortsætte med at levere for befolkningen i Sudan, siger Jens Laerke, talsmand for OCHA.

Mindst fem hjælpearbejdere er blevet dræbt, siden kampene brød ud.

De to FN-organer, der har mistet personale, Den Internationale Organisation for Migration (IOM) og Verdensfødevareprogrammet, har indstillet deres aktiviteter i landet.