Tyrkisk politi anholder 110: Mistænkes for terrorstøtte

På Twitter skriver hun ifølge Reuters, at aktionen ”tydeligvis er udtryk for magtmisbrug og skræmmetaktik forud for valget”.

PKK’s væbnede kamp mod den tyrkiske stat begyndte formelt i 1984.

40.000 mennesker har mistet livet i forbindelse med konflikten.

PKK ønsker, at Kurdistan bliver en selvstændig stat. Regionen Kurdistan dækker et større område, der strækker sig over det østlige Tyrkiet, nordlige Syrien, nordlige Irak og vestlige Iran.