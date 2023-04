Beboere lyncher mistænkte bandemedlemmer i Haiti

Der bor lidt over 11 millioner i landet i det Caribiske Hav, øst for Cuba.

- Beboerne i Haiti fortsætter med at lide under en af de værste menneskerettighedskriser i årtier, lød det i rapporten fra FN.

Premierministeren i Haiti, Ariel Henry, bad i oktober FN’s Sikkerhedsråd om at sende assistance for at genetablere orden.

Der er intet nyt på den front endnu, selv om visse lande har indikeret deres opbakning.