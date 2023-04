Elitetroppernes hemmelige evakuering udfoldede sig i ly af mørket. »Man efterlader os til disse to morderiske psykopater«

Den hemmelige mission begyndte, da tre MH-47 Chinook-helikoptere lettede fra en amerikansk base i Djibouti på Afrikas Horn med omkring 50 amerikanske SEAL Team 6-elitesoldater, berømte for at have dræbt Osama bin Laden under en mission i Pakistan i 2011.

I ly af mørket, natten til søndag, løftede de på USA’s ambassade i Sudans hovedstad Khartoum op til 90 personer om bord, før de lettede og fløj de 1.300 kilometer tilbage til Djibouti i en ekstraordinær evakuering, som på én måde får den ellers kaotiske fra Afghanistan i 2021 til at blegne.