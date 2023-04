Sverige har godkendt plan om evakueringsstyrke til Sudan

- For danskere, der ikke har mulighed for eller måtte beslutte ikke at benytte sig af evakueringstilbud, er rådgivningen fortsat at forblive indendørs.

Det oplyses ikke, hvordan evakueringerne af danskerne skal finde sted.

USA har natten til søndag evakueret ambassadeansatte. Frankrig melder søndag, at franske diplomater er i færd med at blive evakueret. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den paramilitære organisation Rapid Support Forces (RSF) har den seneste uge været i et blodigt opgør med landets militær blandt andet på grund af uenighed om, hvorvidt der skal indføres et civilt styre i det afrikanske land.

Sudans hær og RSF stod bag et fælles militærkup i oktober 2021.