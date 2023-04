Svensk styrke skal hjælpe med evakuering fra Sudan

Forsøg på at få udlændinge ud af Sudan er blevet vanskeliggjort af de pludseligt opståede kampe.

En første transport med 50 mennesker lykkedes med at komme ud af landet. Det er et skib, der sejlede fra Sudan til havnebyen Jeddah i Saudi-Arabien.

Om bord var 50 saudiere og et antal borgere fra andre lande, meddelte saudisk tv lørdag.

Tyskland har været tvunget til at tilbagekalde et fly, der skulle hjælpe udlændinge ud af landet.

USA har indsat en militær styrke i regionen for at hjælpe til med en evakuering.

Hvis en svensk styrke sendes til Sudan for at bistå med evakuering, vil det ikke være første gang, at en sådan indsats sættes i værk. Det samme skete i Afghanistan i 2021, hvor en styrke fra svensk militær beskyttede evakueringsindsatsen.

Planen er, at en styrke i Sudan skal gøre det samme.

Sudans hær meddelte tidligere lørdag, at den vil hjælpe udlændinge med at blive evakueret fra landet. Meddelelsen fra hæren kom efter løfter fra RSF om, at lufthavne vil blive holdt åbne for evakueringer.

Hæren tilføjede tidligere lørdag, at USA, Storbritannien, Frankrig og Kina ville evakuere deres diplomater og andre statsborgere fra Khartoum i ”de kommende timer”.