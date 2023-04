Minister presser på for afklaring om F-16-træning efter Ukraine-møde

- Jeg har brugt nogle kræfter i dag (fredag, red.) på at tale med nogle kolleger om muligheden for at lave et samarbejde i forhold til træning af ukrainske piloter i omskoling fra at flyve MiG (sovjetiske kampfly, red.) til F-16, siger Troels Lund Poulsen.

- Det er noget, som vi bliver nødt til nu at arbejde videre med. Spørgsmålet omkring luftforsvar bliver et stadig større problem og en udfordring i forhold til Ukraine.

- Derfor er det også min forventning efter mødet, at vi i løbet af de kommende måneder - og gerne inden sommerferien - kan få en afklaring på, om det er muligt at lave en træningsindsats for de ukrainske piloter.