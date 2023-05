Chokmåling afslører, hvor udfordret kong Charles bliver som ny regent

De holdt, halvnøgne iført deres landsby traditionelle penisskede lavet af kokosfibre, et foto op af Charles III, sippede Kava fra en gul kokosnød og slagtede grise til ære for den nye konge.

For på miniputøen Tanna flere tusinde kilometer fra Storbritannien føler de, at de har et særligt tæt bånd til den royale familie. De tror nemlig, at den nye konges afdøde far, prins Philip, blev født i Tanna – selv om han blev født på den græske ø Korfu – og forlod Tanna før Anden Verdenskrig for at søge lykken og endte med at blive gift med Dronning Elizabeth II.