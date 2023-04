Regeringen i Stockholm har en ekstra grund til at holde godt øje med det tyrkiske præsident- og parlamentsvalg om godt tre uger.

Meget tyder på, at svenskernes chancer for en hurtig blåstempling af sin ansøgning om at blive optaget i forsvarsalliancen Nato er større, hvis oppositionen vinder over landets mangeårige præsident, Recep Tayyip Erdogan.