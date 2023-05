På caféen i Paris ryster Daniil Beilinson på hovedet, mens han opremser den ene absurde dom efter den anden.

Putin-kritikeren Vladimir Kara-Murza: 25 års fængsel for højforræderi, fordi han er modstander af krigen i Ukraine.

Oppositionspolitikeren Ilja Jasjin: Stadfæstelse af en dom på otte et halvt års fængsel for at sprede ”falske anklager” om Ruslands hær.