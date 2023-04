Guldtyveri for 100 millioner fra lufthavn efterforskes i Canada

Lasten blev meldt savnet, efter at den var ankommet med et fly tidligt mandag aften.

Stephen Duivesteyn fortæller, at lasten som ved normal procedure blev losset og ført til et opbevaringsanlæg, efter at flyet var landet, men at den forsvandt et stykke tid derefter.

- Efter ankomsten blev denne last til en meget høj værdi fjernet fra opbevaringsanlægget ved hjælp af ulovlige midler, siger Duivesteyn til journalister.

Kort tid efter blev lasten meldt stjålet ved politiet.

- Dette er en meget sjælden hændelse, siger politiinspektøren.