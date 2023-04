Sommeren 2022 var den varmeste nogensinde i Europa

Der bliver varmere og varmere på jorden og ikke mindst i Europa, som i 2022 endnu en gang oplevede en rekordvarm sommer.

Det skriver EU’s klimaovervågning Copernicus i sin årlige rapport European State of the Climate.

Temperaturerne kravlede i sommermånederne op til et niveau, der ligger 1,4 grader over det gennemsnit fra perioden 1990 til 2020, som Copernicus bruger til at sammenligne med.