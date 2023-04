85 personer er døde i panik under uddeling af kontanter i Yemen

Uddelingen har fundet sted få dage inden den muslimske helligdag Eid al-Fitr, der markerer slutningen på den hellige ramadanmåned.

En korrespondent fra nyhedsbureauet AFP siger, at hændelsen fandt sted inde på en skole.

Et stort antal sikkerhedsstyrker er blevet indsat i området. Mange personer forsøger at komme til skolen for at finde deres slægtninge, men bliver holdt ude.

Siden 2014, hvor houthierne indtog hovedstaden, har der været krig i Yemen.

Krigen bliver ofte opfattet som en slags stedfortræderkrig mellem Iran og Saudi-Arabien.

Iran støtter houthierne, mens Saudi-Arabien står i spidsen for en koalition, der støtter Yemens regering.

Ifølge FN har krigen kostet mindst 377.000 mennesker livet. Krigen har ifølge FN udløst en af verdens værste humanitære tragedier.