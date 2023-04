Sydkoreansk præsident åbner for militær støtte til Ukraine

Sydkorea har tidligere sagt, at landets love forhindrer, at det kan udlevere våben til andre lande i konflikt. Derfor har Sydkorea ifølge landet selv ikke tidligere kunnet hjælpe Ukraine.

Derudover har landet også forsøgt at undgå at støde Rusland af hensyn til sydkoreanske virksomheder i Rusland, ligesom den russiske præsident Vladimir Putins forbindelser og indflydelse i Nordkorea også har spillet ind.

I forbindelse med en lækage af tophemmelige amerikanske dokumenter fra efterretningstjenesten er det kommet frem, at USA angiveligt skulle have forsøgt at presse Sydkorea til at levere våben til Ukraine.

Oplysningernes ægthed er ikke bekræftet.