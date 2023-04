I 2020 levede omkring 19 millioner mennesker i fattigdom i Afghanistan ifølge FN.

- Nogle har været tvunget til at sælge deres hjem, jord eller aktiver for at generere en indkomst, står der i en netop offentliggjort rapport fra UNDP.

- Andre er tyet til den foruroligende praksis med at gøre deres familiemedlemmer til en handelsvare - forvandle børn til arbejdere og unge døtre til brude.

Omfattende udenlandske tilskud er blevet stoppet, og antallet af hjælpeprogrammer er skåret markant ned, siden Taliban iværksatte en lynoffensiv og overtog magten i Afghanistan i august 2021.