Navalnyj står ifølge advokat over for nye sigtelser

Navalnyj er fængslet for bedrageri, men der er mange, som anser hans fængsling som politisk motiveret, da han er en fremtrædende kritiker af Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Sidste uge lød det fra Navalnyjs talsperson, at han led af stærke mavesmerter, og at han frygtede, at han bliver forgiftet.

Tirsdag har russiske lovgivere vedtaget lovgivning, der gør straffen for forræderi hårdere. Straffen bruges ofte til at få oppositionspolitikere til at tie, skriver det franske nyhedsbureau AFP.

I Dumaen - underhuset i det russiske parlament - vedtog tirsdag ligeledes lovgivning, der skal gøre det muligt at straffe ”bistand til at udføre beslutninger truffet af internationale organisationer, hvori Rusland ikke deltager”.