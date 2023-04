Russisk domstol fastholder amerikansk journalists fængsling

Varetægtsfængslingen af en spionageanklaget amerikansk journalist i Rusland er tirsdag blevet opretholdt af en russisk domstol.

Bliv klogere på sagen om tilbageholdte Evan Gershkovic her.

* Hvem er Gershkovic?

Evan Gershkovic blev ansat af den amerikanske avis Wall Street Journal kort før Ruslands invasion af Ukraine sidste år. Gershkovic havde som journalist beskæftiget sig med Rusland i mere end fem år, da han blev anholdt. Han er 31 år og taler flydende russisk. Hans forældre flygtede i 1979 fra det daværende Sovjetunionen og tog til USA under Den Kolde Krig.

* Under hvilke omstændigheder blev han anholdt?

Den 31-årige amerikaner blev i slutningen af marts anholdt i Jekaterinburg. Byen ligger 1800 kilometer øst for Moskva. Den russiske sikkerhedstjeneste FSB oplyste 30. marts, at Gershkovich ”blev taget på fersk gerning” i at indsamle oplysninger for USA om en virksomhed, der indgår i Ruslands ”militære forsvarskompleks.” Rusland har endnu ikke offentliggjort beviser, der understøtter den påstand. Han er anklaget for spionage, hvilket kan give op til 20 års fængsel. Både han og Wall Street Journal afviser anklagerne.

* Hvad har USA sagt om hans anholdelse?

USA’s præsident, Joe Biden, kalder Ruslands behandling af journalisten for ”totalt ulovlig”. USA mener, at han er uretmæssigt tilbageholdt - og dermed også, at der ikke er hold i anklagerne.

* Hvor sidder Gershkovic fængslet?

Gershkovic er varetægtsfængslet Lefortovo-fængslet i Moskva. Det er et fængsel, hvor sikkerhedstjenesten FSB - og dens forgænger KGB - også traditionelt har tilbageholdt personer anklaget for spionage og andre alvorlige forbrydelser. Mandag fik USA’s ambassadør i Rusland adgang til at besøge ham i fængslet og meldte, at Gershkovic havde det fint efter omstændighederne.

* Hvad sker der nu?

Tirsdagens appelhøring var af processuel karakter og handlede om, hvordan Gershkovic skal tilbageholdes, mens han afventer en retssag - altså ikke selve anklagerne. Efterforskere arbejder fortsat på de nærmere detaljer i sagen, og det er uvist, hvornår den kommer for en domstol, men der kan gå en rum tid. Den tidligere amerikanske soldat Paul Whelan var i 2018 tilbageholdt i 18 måneder i Lefortovo-fængslet, inden han i juni 2020 blev idømt 16 års fængsel for påstået spionage. Også han opfattes af USA som værende uretmæssigt tilbageholdt.

