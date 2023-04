Mens alle øjne er rettet mod Ruslands invasionskrig i Ukraine, er brutale russiske lejesoldater i færd med at styrke præsident Vladimir Putins fodfæste et helt andet sted på kloden.





Den omstridte russiske paramilitære Wagner-gruppe, som ellers er travlt optaget i kampene ved fronten i Ukraine, beskyldes nu også for at deltage aktivt og optrappe en blodig borgerkrig, som i disse døgn er ved at løbe løbsk i Sudan.