Merve Gecgel er 23 år og har igennem sin opvækst altid set præsident Recep Tayyip Erdogan som et forbillede.

En retskaffen muslim, som har beskyttet sin religiøse frihed og ført landet ind i en økonomisk ny tidsalder.

Men efter at hun er begyndt at læse til laborant og kan se de udsigtsløse muligheder til at få et job og retssagerne mod dem, som udtrykker deres kritik, har hun skiftet mening.