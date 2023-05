Er Erdogans fundament ved at slå sprækker? »Han har ført os bag lyset«

De rette mænd til den rette tid,« står der på et kæmpe banner med et billede af Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, der hænger fra taget af Konyas højeste bygning.

Turgut Yilmaz fnyser, mens han i den blege majsol vifter med et menukort for at hive kunder ind fra gaden.