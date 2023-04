Macron forstår vrede over den ifølge ham nødvendige pensionsreform

Det tyder dog på, at hans forsøg på en håndsrækning ikke bliver modtaget med velvilje.

- Han har ikke lyttet til os i tre måneder. Vi gør det her for at vise, at det ikke giver nogen mening at lytte til ham, siger den 57-årige pariser Benedicte Delgehier.

I Paris samledes omkring 2000 mennesker med tilråb om, at Macron skal gå af.

Igen blev der sat ild til skraldespande, mens politiet forsøgte at få demonstranterne til at trække sig ved at skyde med tåregas.

Macrons popularitet er dalet, og det har fået analytikere til at sige, at han har serveret det kommende valg på et sølvfad til lederen af højrefløjen, Marine Le Pen.

- Han har valgt at vende ryggen til det franske folk og ignoreret deres lidelser, siger hun.