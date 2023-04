Godt tre år efter fundet af et stort gasfelt i Sortehavet starter Tyrkiet pumperne og sender den første gas ud til sine egne forbrugere.

Timingen er belejlig. Både for Rusland præsident Vladimir Putin. Men særligt for Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan, da det giver ham mulighed for at styrke sin position ved at sænke energipriserne før næste måneds afgørende præsident- og parlamentsvalg