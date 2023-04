Putin-kritiker har fået 25 års fængsel i sag om landsforræderi

I et interview med CNN, som blev offentliggjort timer før anholdelsen, påstod Kara-Murza, at Rusland er et ”regime bestående af mordere”.

I taler i både USA og flere steder i Europa har han beskyldt den russiske regering for at bombe civile mål i Ukraine. Det er en anklage, som Rusland afviser.

Menneskerettighedsorganisationer og en række lande reagerer med fordømmelse på dommen.

FN’s menneskerettighedschef, Volker Türk, opfordrer Rusland til omgående at løslade Kara-Murza.

- Ingen skal frihedsberøves for at udøve deres menneskerettigheder, og jeg opfordrer russiske myndigheder til at løslade ham omgående, siger Türk.

Under sine afsluttende bemærkninger i retten sidste uge sammenlignede Kara-Murza sin egen sag, som blev ført for lukkede døre, med Josef Stalins skueprocesser i 1930’erne.