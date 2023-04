18/04/2023 KL. 11:30

For abonnenter

I dag har over 1 mio. mennesker i USA adgang til tophemmeligt materiale – og det trækker tråde til 11. september

Jack Teixeira, der fremstilles i retten onsdag for at have lækket hemmelige Pentagon-papirer, har afsløret et USA, der er svækket af arven fra terrorangrebet 11. september, og som nu også angribes af ny indre fjende.