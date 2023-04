Militante dræber 31 trøffelsamlere i Syriens ørken

Fra februar til april er det sæson for trøfler i Syrien. Trøfler fra den syriske ørken er angiveligt nogle af de bedste, der findes.

Muligheden for at tjene penge på den eftertragtede spise får fattige syrere til at drage ud i ørkenen for at samle trøfler. Også selv om det er forbundet med stor fare at færdes i den syriske ørken.

Ud over direkte angreb fra Islamisk Stat er trøffelsamlere tidligere blevet dræbt i forbindelse med, at de har trådt på landminer i ørkenen. Siden februar har flere end 230 trøffelsamlere mistet livet.

Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder, som har registreret flere angreb på trøffelsamlere, indsamler data om situationen under borgerkrigen i Syrien, men har sit hovedkontor i Storbritannien.