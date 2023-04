Tre FN-ansatte er dræbt under fortsatte uroligheder i Sudan

Uroen kommer efter flere dages spændinger og magtkampe mellem hæren og den paramilitære organisation RSF.

Parterne stod i fællesskab bag et kup i efteråret 2021.

Siden da er de dog blevet uenige om, hvordan Sudan skal transformeres fra et militært styre til et civilt styre - altså til et styre, der ikke ledes af en person fra militæret.

Et at stridspunkterne er angiveligt, hvorvidt RSF skal integreres som en del af den sudanske hær.