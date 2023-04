Mexicanske agenter har fundet 209 migranter efter skrig fra lastbil

Mændene var fanget og kunne ikke komme ud.

Den mexicanske rigsadvokat efterforsker sagen på mistanke om drab. Fem vagter og en migrant er i politiets varetægt. Flere anholdelser ventes i sagen.

Den anholdte migrant menes at have sat ild til madrasser på stedet i protest. Det skulle være sket, efter at han havde fået at vide, at han ville blive flyttet til et andet center.

Imens mistænkes de anholdte vagter for ikke at have ydet tilstrækkelig hjælp.

Sidste år blev flere end 50 personer, der menes at have været migranter, fundet døde i en parkeret lastbil i udkanten af byen San Antonio i den amerikanske delstat Texas.

De var blevet låst inde i lastbilens trailer i en kvælende varme uden aircondition.