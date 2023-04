En video af en halshugning med en kniv af en ukrainsk krigsfange, der stadig var i live, har spredt chok, rædsel og fordømmelse.

Ifølge Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, er det endnu et bevis på, at hans soldater kæmper mod uhyrer uden respekt for liv. Hans udenrigsminister, Dmytro Kuleba, fastslår, at russerne er værre end terroristerne i Islamisk Stat.