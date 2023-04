Få uger før Ruslands uprovokerede invasion af Ukraine sad Emmanuel Macron ved et fem meter langt bord i Kreml og tryglede Vladimir Putin om ikke at gøre det. Det gik som bekendt ikke så godt.

Forleden var den franske præsident så i Kina for at overtale præsident Xi Jinping til ikke at vælge Ruslands side i krigen og ikke at levere våben til den russiske hær. Xi gav ham ingen garantier.